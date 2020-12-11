Рабочая группа по Конституции пообещала помочь регионам с реализацией поправок

Рабочая группа по мониторингу реализации конституционных изменений готова посмотреть уставы и Конституции субъектов на предмет соответствия принятым поправкам в Основной закон, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Сегодня у нас 21 заседание рабочей группы. Сейчас группа работает в режиме мониторинга приведения федеральных и иных актов в соответствии с поправками к Конституции Российской Федерации. [...] В осеннюю сессию началась активная работа над проведением законодательства в соответствие с обновленной Конституции. Всего во исполнение Конституции внесено 25 законопроектов, из них президентом – 19, сопредседателями рабочей группы – шесть», – передает его слова РАПСИ.

Глава комитета Госдумы добавил, что на сегодня приняты и подписаны президентом уже 17 законов, а также внесены изменения в 136 законодательных актов. «Хочу обратить внимание, что достаточно часто президент пользовался такой юридико-технической возможностью – при внесении одного федерального закона затрагивались изменения гораздо большего количества [законодательных актов]», – пояснил Крашенинников.

Парламентарий также призвал субъекты к системной работе в развитие поправок к Конституции. «Я хочу воспользоваться возможностью и обратиться к субъектам России. Как мы знаем, в субъектах идет работа по поправкам в конституции и уставы. Но я бы хотел все-таки сказать, что она также должна быть системной. У нас есть вопросы, которые, наверное, нужно быстрее решать. Если сочтете необходимым, мы тоже готовы посмотреть уставы, конституции без спешки, не фрагментарно, а системно», – заключил он.