В Москве после передачи в аренду пропал Bentley за 25 млн рублей

Полицейские в Москве проверяют информацию о пропавшем автомобиле Bentley Сontinental GT, переданного в пользование по договору лизинга. Стоимость машины оценивается в более чем 25 млн рублей.

С заявлением о пропаже обратился генеральный директор компании, передавший автомобиль в лизинг 45-летнему жителю Москвы. Еще 2 декабря арендатор сообщил о том, что ему неизвестно о местонахождении машины, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в ведомстве.

Летом россиян предупредили о новой схеме мошенничества на авторынке, когда автомобиль берут в аренду и подделывают доверенность, по которой выписывается дубликат ПТС. После этого машину выставляют на продажу.