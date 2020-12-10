Правительство и бизнесмены обсудили меры по стабилизации цен на продукты

Члены правительства и представители бизнеса обсудили меры по стабилизации цен на продовольственные товары, сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«На площадке Минсельхоза России обсудили меры по стабилизации цен на продовольствие», – передает слова представителя вице-премьера РИА «Новости».



В совещании приняли участие вице-премьер Белоусов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава ФАС Максим Шаскольский, представители Минпромторга, ФНС и Генеральной прокураторы.



«В мероприятии также приняли участие крупнейшие российские производители, представляющие сахарную, зерновую, масложировую и перерабатывающую отрасли, руководители ключевых торговых сетей», – добавил представитель Белоусова.

Президент Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг начал с этой темы заседание кабмина, указав, что ведомства и вице-премьеры допустили сбой, который необходимо устранить. Позднее в четверг Мишустин намерен лично провести совещание по ценам на продукты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос корректировки цен на продукты будет решен «весьма оперативно», правительство будет сдерживать рост цен рыночными инструментами.