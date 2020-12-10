В Кремле прокомментировали запрет на импорт овощей из Азербайджана и Армении

Запрет на импорт овощей и фруктов из Азербайджана и Армении не является вопросом Кремля, это прерогатива профильного ведомства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Профильное ведомство, по словам Пескова, не должно согласовывать такие действия с Кремлем, передает РИА «Новости».

«Естественно, это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание. Поэтому у него нет такой обязанности – согласовывать с Кремлем свои действия», – рассказал Песков.

Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за систематических случаев выявления вредителей в продукции. Кроме того, с 14 декабря Россельхознадзор запрещает поставки в Россию помидоров и перца из Армавирской области Армении в связи с распространением вируса мозаики пепино.

Источник в Азербайджане заявил, что решение Россельхознадзора стало неожиданностью для Баку. Азербайджанская сторона предполагает, что, возможно, это была техническая ошибка. Позже Россия объяснила Азербайджану и Армении решение о запрете на ввоз томатов.