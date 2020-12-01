Стало известно о разрушении американского радиотелескопа «Аресибо»

Член-корреспондент РАН, руководитель научной программы «Радиоастрон» Юрий Ковалев сообщил, что одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий «Аресибо» в Пуэрто-Рико разрушена упавшим облучателем антенны.

«Аресибо: платформа упала», – написал он в своем Facebook.

Параллельно в социальных сетях распространяется фотография с отсутствующим облучателем антенны, который крепился над зеркалом телескопа на специальных тросах, передает РИА «Новости».

В ноябре порвался основной трос, нанеся повреждения телескопу. До этого в августе оторвался вспомогательный трос. Научные наблюдения были прекращены и после ЧП в ноябре было принято решение разобрать телескоп из-за опасения его дальнейшего разрушения. Телескоп проработал 57 лет.

«Аресибо» – один из крупнейших в мире радиотелескопов. Диаметр зеркала отражателя телескопа составляет 304,8 метра. Он использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы. В 1974 году с этого телескопа в направлении звездного скопления М13 было отправлено закодированное радиопослание инопланетным цивилизациям.

В июне сообщалось, что телескоп ART-XC, входящий в состав российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», впервые в истории отечественной космонавтики завершил первый обзор всего неба в «жестком» рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения.