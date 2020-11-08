В Азербайджане заявили о наступательных действиях в районах вокруг Карабаха

Министерство обороны Азербайджана сообщило в воскресенье об активизации наступательных операций своих войск в Ходжавендском районе, опровергнув тем самым заявления Еревана.

«Утверждения о том, что армянская сторона продвинулась на ходжавендском направлении фронта и сбила азербайджанский боевой самолет, не соответствуют действительности и являются дезинформацией, направленной на внутреннюю аудиторию», – передает ТАСС сообщение Минобороны Азербайджана.

В ведомстве также отметили, что подразделения ВС страны, напротив, «расширяют наступление на этом направлении фронта».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.