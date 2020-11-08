Погибшая с Колтовым женщина оказалась не супругой телеведущего

При крушении легкомоторного самолета в Московской области вместе с Александром Колтовым погибла 33-летняя заместитель директора одного из столичных банков, не являющаяся супругой телеведущего, сообщил осведомленный источник.

Информация о гибели супруги Александра Колтового при крушении легкомоторного самолета в Московской области не подтвердилась. «Погибших двое – мужчина и женщина. Мужчина – Александр Колтовой, а женщина – точно не супруга. Мы устанавливаем ее личность», – рассказал источник «Комсомольской правды».

Изначально прозвучала версия, что на борту с Александром Колтовым была супруга телеведущего. Об этом, как отмечает издание, заявляла телеведущая Лера Кудрявцева, с которой Александр вел программу «Звезды сошлись». «Господи, разбился с женой. Остался ребенок. Что происходит», – сообщила Кудрявцева. Позже телеведущая уточнила, что жена Александра жива, а кто был рядом в самолете – выясняется.

По сведениям издания, в самолете находилась 33-летняя Наталия К. – заместитель директора одного из столичных банков. Как утверждается, погибшая родилась в Москве, закончила факультет технотронных архивов и документов Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета.

Напомним, в субботу при аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы Московской области погибли два человека. Одним из погибших оказался телеведущий Александр Колтовой, который с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале «НТВ». В июле Колтовой говорил, что получил лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, однако имеет всего лишь 100 часов налета.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что полет самолета, в котором погиб ведущий, был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. В аэропорту заявили, что самолет перед вылетом прошел все предполетные проверки.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность двигателя.