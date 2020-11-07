В Курск прибыл «Поезд Победы»

В Курск прибыла передвижная историко-художественную экспозиция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Поезд Победы», она стала завершающим мероприятием Года памяти и славы, сообщает администрация Курской области.

Иммерсивную инсталляцию «Поезд Победы» осмотрел заместитель губернатора Курской области Юрий Князев. В инсталляции запечатлены «застывшие мгновения жизни большой страны», люди, и оригинальные предметы периода Великой Отечественной войны, а также героиня по имени Лидия, сообщается на сайте администрации.

«Я предполагал, что проект будет уникальным, но создателям мобильной экспозиции удалось удивить. Многие музейные площадки могут лишь позавидовать оснащению «Поезда Победы» на колесах. 50 проекторов, 18 видеостен, дюжина мультимедийных тач-столов. Каждый вагон – как отдельный тематический эпизод той далекой, но очень близкой войны. Настоящее погружение в прошлое», – отметил Юрий Князев.

Из-за пандемии коронавируса посетить экспозицию смогли заранее организованные группы студентов, участников военно-патриотических клубов и ветераны локальных военных конфликтов. Планируется, что в мае «Поезд Победы» вновь проедет по осенним маршрутам и в случае улучшения эпидемиологической ситуации посетить уникальный музей на колесах смогут все желающие.

Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».