При жесткой посадке самолета в Подмосковье погибли два человека В челябинской больнице пациент умер во время КТ 7 ноября 2020, 16:41 Текст: Алексей Дегтярев

В Челябинске пожилой мужчина умер во время прохождения компьютерной томографии, сообщили в региональном минздраве. «4 ноября пациент был осмотрен врачами ОКБ-2, определена схема его лечения. 5 ноября утром пациент проходил КТ, где наступила внезапная смерть», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru. На данный момент специалисты разбираются в ситуации. Вердикт будет вынесен после патоморфологического исследования, подчеркнули в министерстве. В апреле в Москве женщина с симптомами ОРВИ, обратившаяся в один из центров компьютерной томографии, умерла во время процедуры.

