Лавров обсудил с немецким коллегой конфликт в Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с главой МИД ФРГ Хайко Маасом внутриукраинский конфликт в Донбассе. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

В фокусе внимания находилась проблематика внутриукраинского конфликта в Донбассе. Обсужден ход переговоров в контактной группе и «нормандском формате» по мирному урегулированию. Подчеркнута необходимость прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта, а также посреднических усилий России, Германии, Франции и ОБСЕ для выполнения минского «Комплекса мер» и договоренностей парижского саммита «нормандского формата», сообщается на сайте российского ведомства.

Также состоялся также обмен мнениями по нагорно-карабахскому конфликту. Подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября 2020 года.

Кроме того, была затронута ситуация с проживающим в Германии блогером Алексеем Навальным. Лавров снова подчеркнул неприемлемость позиции Берлина, который отказывается выполнять свои международно-правовые обязательства, вытекающие из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, и по Конвенции о запрещении химического оружия. При этом министр выразил надежду, что власти ФРГ воздержится от дальнейшей искусственной политизации всей этой ситуации, наносящей серьезный ущерб российско-германским отношениям.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».