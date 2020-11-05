Диетолог назвал три основные причины ожирения россиян

Количество страдающих ожирением людей растет с каждым годом, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург, комментируя заявление о том, что более половины россиян имеют лишний вес. Виной всему – пониженная физическая активность и неправильное питание.

Главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что более половины жителей России имеют избыточную массу тела, ожирение. Причем в деревнях, по его словам, людей с проблемным весом больше. Также он подчеркнул, что в первые два года жизни лишний вес есть у 26% детей и у 20% – ожирение.

«Не уверен, что половина, но где-то треть россиян точно страдают избыточным весом. Просто все еще зависит от возрастной группы, потому что взрослых, имеющих такую проблему, больше. А если мы берем возраст 50–60 и выше, то там еще больше. Статистика по полу показывает, что женщины страдают ожирением чаще. В общем, тенденция неутешительная», – говорит Гинзбург.

Он обращает внимание на то, что с каждым годом число людей с лишним весом увеличивается во всем мире. Это связано с тем, что становится все больше форм досуга, которые не связаны с двигательной активностью и для того, чтобы человеку получить нужную долю удовольствия, уже не нужно, например, ехать на другой край света, а можно просто включить телевизор.

«Второй момент, это очень неприятная отрицательная динамика в производстве продуктов питания: в еде все больше и больше сахара и жира, а также присутствуют трансжиры. Как результат – мы страдаем от ожирения», – поясняет врач.

По существующим в России критерием избыточной массы тела и ожирения, есть даже двухлетние дети с проблемами веса, продолжает эксперт. Во-первых, на это влияет генетика (генетическая предрасположенность к полноте). Во-вторых, причиной является перекармливание, переедание и ограничение подвижности.

«Некоторые родители склонны ограничивать labufntkmye. активность детей. Обусловлено это в первую очередь тем, что мы в России все довольно скученно живем – детям особо-то и негде подвигаться. Второе, если они начинают бегать, то становится шумно. И третье, возникает вопрос, чем ребенка занять, чтобы он меньше двигался и шкодничал? Ответ – Едой», – рассказывает Гинзбург.

Получается, зачастую родители детей с ожирением больше стараются ребенка накормить, чем расшевелить, что неправильно, подчеркивает врач. Все вышеперечисленное в совокупности и дает такой неблагоприятный результат.

«Ну и третий момент, в семьях, страдающих ожирением, само отношение к питанию несколько другое, нежели в остальных. То есть там стараются кормить более жирной и калорийной пищей, что является проблемой. Что касается генетики – это не приговор. Такая предрасположенность к полноте лишь говорит о том, что ребенок при вышеперечисленных факторах просто легче набирает вес и труднее его сбрасывает», – объясняет диетолог.

Он рассказывает, что генетическая предрасположенность к полноте встречается у жителей всех стран на Земле. Дело в том, что со времен зарождения человека во всем мире отбор шел на выделение сохранения склонных к полноте, потому что в условиях голода такие люди выживали. Ожирения у них не развивалось, но при необходимости они могли этот жир накопить. А все сегодня живущие люди – потомки тех самых «выживших».

«Ну и то, что в деревнях у нас многие с избыточным весом – тоже ничего удивительного. В деревнях сейчас, да и всегда были, очень длинные периоды малоподвижности. Как зима наступает – что там делать? Сходить некуда, сидят дома. Раньше все еще уравновешивалось какой-то сезонной активностью, скудностью питания. То есть, по сути, факторы те же самые: малоподвижность, неправильная еда, генетика», – резюмировал Гинзбург.

Ранее президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что у пациентов с ожирением риск летального исхода при коронавирусной инфекции почти в девять раз выше, и в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания.