Диетолог назвал три основные причины ожирения россиян

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5 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:33  |  vz.ru
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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...

Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...

Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Диетолог назвал три основные причины ожирения россиян

       5 ноября 2020, 18:40
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Количество страдающих ожирением людей растет с каждым годом, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург, комментируя заявление о том, что более половины россиян имеют лишний вес. Виной всему – пониженная физическая активность и неправильное питание.

    Главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что более половины жителей России имеют избыточную массу тела, ожирение. Причем в деревнях, по его словам, людей с проблемным весом больше. Также он подчеркнул, что в первые два года жизни лишний вес есть у 26% детей и у 20% – ожирение.

    «Не уверен, что половина, но где-то треть россиян точно страдают избыточным весом. Просто все еще зависит от возрастной группы, потому что взрослых, имеющих такую проблему, больше. А если мы берем возраст 50–60 и выше, то там еще больше. Статистика по полу показывает, что женщины страдают ожирением чаще. В общем, тенденция неутешительная», – говорит Гинзбург.

    Он обращает внимание на то, что с каждым годом число людей с лишним весом увеличивается во всем мире. Это связано с тем, что становится все больше форм досуга, которые не связаны с двигательной активностью и для того, чтобы человеку получить нужную долю удовольствия, уже не нужно, например, ехать на другой край света, а можно просто включить телевизор.

    «Второй момент, это очень неприятная отрицательная динамика в производстве продуктов питания: в еде все больше и больше сахара и жира, а также присутствуют трансжиры. Как результат – мы страдаем от ожирения», – поясняет врач.

    По существующим в России критерием избыточной массы тела и ожирения, есть даже двухлетние дети с проблемами веса, продолжает эксперт. Во-первых, на это влияет генетика (генетическая предрасположенность к полноте). Во-вторых, причиной является перекармливание, переедание и ограничение подвижности.

    «Некоторые родители склонны ограничивать labufntkmye. активность детей. Обусловлено это в первую очередь тем, что мы в России все довольно скученно живем – детям особо-то и негде подвигаться. Второе, если они начинают бегать, то становится шумно. И третье, возникает вопрос, чем ребенка занять, чтобы он меньше двигался и шкодничал? Ответ – Едой», – рассказывает Гинзбург.

    Получается, зачастую родители детей с ожирением больше стараются ребенка накормить, чем расшевелить, что неправильно, подчеркивает врач. Все вышеперечисленное в совокупности и дает такой неблагоприятный результат.

    «Ну и третий момент, в семьях, страдающих ожирением, само отношение к питанию несколько другое, нежели в остальных. То есть там стараются кормить более жирной и калорийной пищей, что является проблемой. Что касается генетики – это не приговор. Такая предрасположенность к полноте лишь говорит о том, что ребенок при вышеперечисленных факторах просто легче набирает вес и труднее его сбрасывает», объясняет диетолог.

    Он рассказывает, что генетическая предрасположенность к полноте встречается у жителей всех стран на Земле. Дело в том, что со времен зарождения человека во всем мире отбор шел на выделение сохранения склонных к полноте, потому что в условиях голода такие люди выживали. Ожирения у них не развивалось, но при необходимости они могли этот жир накопить. А все сегодня живущие люди – потомки тех самых «выживших».

    «Ну и то, что в деревнях у нас многие с избыточным весом – тоже ничего удивительного. В деревнях сейчас, да и всегда были, очень длинные периоды малоподвижности. Как зима наступает – что там делать? Сходить некуда, сидят дома. Раньше все еще уравновешивалось какой-то сезонной активностью, скудностью питания. То есть, по сути, факторы те же самые: малоподвижность, неправильная еда, генетика», – резюмировал Гинзбург.

    Ранее президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что у пациентов с ожирением риск летального исхода при коронавирусной инфекции почти в девять раз выше, и в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания.


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