СК раскрыл обстоятельства гибели заммэра Новоуральска под Екатеринбургом Жительница Калужской области «заминировала» самолет в Домодедово 30 ноября 2020, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Женщина из Калужской области сообщила о «минировании» рейса Москва – Краснодар, вылетающего из аэропорта Домодедово, сообщил источник в экстренных службах. «От неизвестной женщины из Калужской области в оперативные службы Калуги поступило сообщение об угрозе самолету рейса Москва – Краснодар, вылетающему вечером из аэропорта Домодедово», – сообщил источник ТАСС. Оперативные службы приступили к проверке информации. Также устанавливается личность женщины, мотивы поступка и ведется ее розыск. Напомним, в августе в Домодедово сообщили о «минировании» всех воздушных судов.

