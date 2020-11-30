Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 30 ноября 2020, 06:17 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшие осадки ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в городе от одного до трех градусов выше нуля, ночью температура будет колебаться от одного градуса мороза до одного градуса тепла. В Подмосковье дневная температура составит от минус одного до четырех градусов выше нуля, ночная – от минус трех до двух градусов тепла. Небольшие осадки, по области местами умеренные. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в регионе ожидается на уровне 758 мм ртутного столба, передает ТАСС.

