«Локомотив» сыграл дома вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с испанским «Атлетико» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча на «РЖД-Арене» в Москве завершилась со счетом 1:1. Голом у московского клуба отметился Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 25-й минуте. В составе гостей мяч забил Хосе Мария Хименес (18). В компенсированное ко второму тайму время желтую карточку получил главный тренер «Локомотива» Марко Николич, передает ТАСС.

После трех туров «Локомотив» с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, «Атлетико» идет вторым, набрав четыре очка. Австрийский «Зальцбург» (одно очко) и германская «Бавария» (шесть) проведут очную встречу позднее во вторник.

В следующем туре «Локомотив» 25 ноября на выезде сыграет с «Атлетико», «Бавария» в тот же день примет «Зальцбург».

На прошлой неделе во втором туре футбольной Лиги чемпионов петербургский «Зенит» в гостях проиграл дортмундской «Боруссии», а «Челси» разгромил «Краснодар».