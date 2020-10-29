«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в футбольной Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» в гостях проиграл дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Германии прошла без зрителей и завершилась со счетом 0:2 в пользу немецкой команды. На 78-й минуте с пенальти отличился Джейдон Санчо, в добавленное ко второму тайму время гол забил Эрлинг Холанд, передает ТАСС.

Петербуржцы играли без основных нападающих Малкома и Сердара Азмуна, которые получили травмы, в составе «Боруссии» по тем же причинам отсутствовали защитники Нико Шульц, Марсель Шмельцер и Дан-Аксель Загаду. В основе дортмундцев вышел бельгиец Аксель Витсель, который с 2012 по 2016 год выступал за команду из Санкт-Петербурга. Капитан «Зенита» Артем Дзюба был заменен в перерыве матча.

«Зенит» проиграл третий матч подряд во всех турнирах, ранее петербуржцы дома уступили «Рубину» в матче чемпионата и бельгийскому «Брюгге» в игре Лиги чемпионов с одинаковым счетом 1:2. «Зенит» и «Боруссия» сыграли третью очную встречу в рамках Лиги чемпионов. Команды встречались в 1/8 финала турнира сезона-2013/14, петербуржцам удалось выиграть в ответной гостевой игре со счетом 2:1, однако по разнице мячей дальше прошла «Боруссия», так как победила в первом матче со счетом 4:2.

Тем временем футболисты бельгийского «Брюгге» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли на своем поле вничью с итальянским «Лацио». Встреча завершилась со счетом 1:1. У «Лацио» отличился Хоакин Корреа (14-я минута). В составе бельгийского клуба с пенальти забил Ханс Ванакен (42).

После двух матчей «Брюгге», ранее обыгравший в гостях «Зенит», с четырьмя очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы F. «Лацио» идет первым, также набрав четыре очка, «Боруссия» располагается на третьей строчке (3 очка), «Зенит» (0) – на четвертой. В третьем туре «Лацио» сыграет дома с «Зенитом» 4 ноября, а «Брюгге» в тот же день примет «Боруссию».

В группе Е, где выступает российский «Краснодар», испанская «Севилья» победила дома со счетом 1:0 французский «Ренн». По итогам двух туров в квартете лидирует английский «Челси» (4 очка), далее идут «Севилья» (4), «Краснодар» (1) и «Ренн» (1).

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Лацио», а «Боруссия» в гостях встретится с «Брюгге». Оба матча пройдут 4 ноября.

В среду английский «Челси» разгромил «Краснодар» во втором туре футбольной Лиги чемпионов.