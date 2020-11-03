Бывший борец с коррупцией в МВД арестован за мошенничество Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий Умер создатель мультфильмов о Незнайке 3 ноября 2020, 14:57

Фото: http://www.animator.ru/index.phtml

Текст: Абдулла Шакиров

Создатель серии мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк умер на 86-м году жизни, сообщил «Союзмультфильм». Он скончался в своем доме в Москве, причина смерти не сообщается, передает РИА «Новости». Владимир Шафранюк наиболее известен по работам над мультфильмами про Незнайку – «Незнайка-музыкант», «Незнайка встречается с друзьями», «Незнайка за рулем», «Незнайка-художник». Он также был одним из создателей мультфильма «Волшебник изумрудного города», «Добрыня Никитич» и «Дядюшка Ау в городе». В 1964-1967 годах художник работал в «Союзмультфильме», с 1971 по 1985 – в «Мульттелефильме». Шафранюк также сотрудничал со студиями «Кристмас филмз» и «Анимос».

