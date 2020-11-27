Политолог оценила шансы «Единой России» получить большинство в Госдуме в 2021 году

По итогам парламентских выборов следующего года «Единая Россия», скорее всего, сохранит за собой большинство. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила политолог Екатерина Соколова, комментируя прогнозы, с которыми по этому поводу выступили в генсовете правящей партии.

«Судя по актуальным социологическим данным, «Единая Россия» соберет не менее 100 мандатов по одномандатным округам и не менее 150 по партийным спискам», – спрогнозировала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Безусловно, итог будет зависеть от того, какую работу партия проведет до сентября с электоратом. Но претензии радикальной оппозиции на механизм «умного голосования» в регионах проваливаются, а значит, «Единой России» ничего не помешает добиться большинства. Сегодня около 40% избирателей из числа тех, кто определенно собирается идти на выборы, высказывается в пользу единороссов», – предположила она.

«Даже если не рассматривать эти цифры как прогноз реального голосования, все равно более 50% мест в Госдуме партия получит. Ведь многое зависит от того, сколько еще партий пройдет в Госдуму», – отметила Соколова. Она напомнила, что голоса мелких партий, которые не преодолеют на выборах пятипроцентый барьер, отсекаются и потом перераспределяются между победителями – партиями, которые смогли его преодолеть. Таким образом, чем больше голосов набрала та или иная партия, преодолевшая пятипроцентный барьер, тем большую «премию» мандатов она в итоге дополнительно получает. «Таким образом, большинство в нижней палате, то есть более 250 депутатских мест, точно останется за «Единой Россией», – уверена Соколова.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в пятницу заявил РБК, что минимальной целью партии на предстоящих выборах является получение 250 мандатов, что обеспечит ей устойчивое большинство. Такой результат может быть достигнут, если «Единая Россия» получит 40% мандатов по партийным спискам и проведет 150 депутатов по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму должны состояться в сентябре 2021 года. На выборах 2016 года «Единая Россия» получила 343 мандата, из которых 203 были завоеваны в одномандатных округах и 140 – по партийным спискам.