Абрамченко доложила Путину о ходе ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском

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26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:54  |  vz.ru
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Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
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США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попали российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

Армения до сих пор ищет причины того, почему вторая карабахская война была проиграна Валерий Мельников/РИА Новости
Армения ликует – в одной из ведущих западных держав принято важное политическое решение по поддержке Нагорного Карабаха (НКР). Французский Сенат проголосовал за признание независимости НКР. Однако почему Азербайджан назвал этот документ «пустой бумажкой»? Почему на этот счет не высказывается Эммануэль Макрон? И, наконец, почему это решение несет в том числе антироссийский подтекст? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Никакой тиктокер не выведет «миллион своих подписчиков» на улицы. Никакой видеоблогер, рассказывающий о путешествиях или постящий забавных котиков, не убедит избирателя голосовать так, как он скажет. Всем плевать. Подробности...

Зачем США провоцируют российскую армию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка продолжает устраивать России военные провокации. Устраивать – и надеяться на то, что российская реакция поможет американской дипломатии вернуть союзников в антироссийское стойло. Подробности...

У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...
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Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Абрамченко доложила Путину о ходе ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском

    26 ноября 2020, 20:45

    Текст: Елизавета Булкина

    Работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском идет с опережением графика, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в городе.

    «Все запланированные на 2020 год работы будут выполнены, мы идем с опережением графика. (...) хочу отметить слаженную работу всех федеральных органов, региона и муниципалитета, задействованных в реализации неотложных мер.», – заявила вице-премьер.

    Путин прибыл в Саров в четверг. Там глава государства в режиме видеоконференции заслушал доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году. 

    Первоочередной задачей в Усолье-Сибирском было обеспечение безопасности местных жителей и ликвидаторов. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Обезвреживаются наиболее опасные объекты: аварийные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Полностью перезатарено 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде не зафиксировано.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их выполнение под своим контролем.

    В последний раз президент посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ. В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй – в феврале 2012 года.

    Путин пообещал держать на личном контроле ситуацию в Усолье-Сибирском.


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