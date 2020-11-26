Лавров раскритиковал главу МИД Германии за русофобию

Представленная министром иностранных дел Германии Хайко Маасом на заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) программа носит политизированный и русофобский характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«Это, наверное, уже не большой секрет, на заседании КМСЕ (...) Хайко Масс в общем-то презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, в неприемлемой тональности, я бы даже сказал, по-человечески грубо, недипломатично», – передает его слова РИА «Новости».

«Конечно же, обратили внимание на то, каким образом было обставлено вступление Германии в права председателя Комитета министров Совета Европы. Маас презентовал свою программу на ближайшие шесть месяцев в политизированном ключе, грубо, недипломатично. Было достаточно много русофобских заявлений», – передает слова министра ТАСС.

«Не только в отношении Республики Беларусь были претензии, но и русофобские, голословные очередные обвинения по Крыму, по Абхазии, по Южной Осетии, по Приднестровью, по юго-востоку Украины, достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху», – отметил Лавров.

Лавров добавил, что ФРГ взяла на себя роль локомотива агрессивных подходов в отношении государств, не являющихся членами Евросоюза или НАТО. Он напомнил слова Мааса о том, что «принципы Совета Европы должны навязываться через соответствующие инструменты, в том числе тем странам, которые в Совет Европы не входят».

«Я считаю это абсолютно недопустимой мыслью. Странно, что почему-то именно Германия из всех стран решила в последнее время выступать таким локомотивом достаточно агрессивных подходов в том, что касается государств, которые не входят в НАТО или Европейский союз», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в бундестаге раскритиковали Берлин за нападки на Россию.