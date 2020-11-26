В Киеве решили брать деньги за фото с Лениным

В Киеве появился новый памятник советскому лидеру Владимиру Ленину в районе станции метро «Почайная», с которым можно сделать платное фото.

Рядом с памятником прикреплены объявление о том, что каждый желающий за 20 гривен (53 рубля) может сфотографироваться с постаментом, а за 50 гривен (133 рубля) на фоне памятника можно снять видео. Также на постаменте написано: «Ленин-шоу онлайн», сообщает УНИАН.

Сотрудники Национальной полиции Украины прибыли на место и потребовали демонтировать памятник, указав на нарушение правил благоустройства.

В феврале в Черниговской области на аукционе продали памятник Ленину за 375 тыс. гривен (15,2 тыс. долларов).