В ВОЗ объяснили передачу коронавируса человеку от животных

Старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс допустил возможность передачи вируса SARS-CoV-2 человеку через несколько промежуточных видов животных после успешной адаптации.

«Есть два наиболее вероятных сценария. Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий. Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», – приводит слова Конингса РИА «Новости».

Старший эксперт лаборатории ВОЗ подчеркнул, что если удастся найти ту версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, это поможет понять, какие изменения в вирусе важны для заражения людей и создавать более эффективные вакцины и лекарства.

По его словам, в настоящее время проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, чтобы выяснить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. И в будущем для них тоже может понадобиться вакцина.

«Мы знаем, что в некоторой степени заражению вирусом подвержены кошки и в какой-то степени собаки. Если вирус будет циркулировать среди нас в ближайшем будущем, будет хорошей идеей вакцинировать их. Ряд домашних животных также подвержены заражению, но не так как норки… Они не заболевают, они не могут легко передать вирус, но они могут заразиться», – добавил эксперт.

Напомним, в конце октября директор центра Гамалеи Александр Гинцбург на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предупредил о возможности укоренения коронавируса в домашних и сельскохозяйственных животных.

Ранее ученые из Великобритании и Малайзии провели компьютерное моделирование восприимчивости различных животных к коронавирусу SARS-CoV-2 и выяснили, что большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы COVID-19.