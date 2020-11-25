Мужчину в НАО обвинили в убийстве сына за отказ выключить музыку

Следователи в Ненецком округе возбудили уголовное дело против 51-летнего мужчины, который подозревается в том, что застрелил сына после того, как тот отказался выключить музыку, сообщили в региональном СК.

Убийство произошло 21 ноября в квартире дома в поселке Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа. Там было обнаружено тело 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением спины. Следователи возбудили дело об убийстве. В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 51-летний отец погибшего.

«Предварительно установлено, что подозреваемый в ходе ссоры с сыном, возникшей из-за нежелания последнего выключать музыку, вооружившись охотничьим ружьем, приставил его к спине потерпевшего и произвел выстрел в упор, от чего последний скончался на месте преступления», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следователи назначили необходимые экспертизы, опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося. «Подозреваемый сознался в совершенном преступлении, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», – добавили в СК.

Напомним, ранее в ноябре мужчина в Иркутской области подстрелил двух подростков – брата и сестру – из карабина, девочка погибла на месте.