Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин обсудил ход выполнения соглашения по Нагорному Карабаху с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений Заявления лидеров трех стран от 9 ноября», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также президент обсудил с Алиевым и Пашиняном модальности работы российских миротворцев в районе Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению.

«Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», – добавили в Кремле.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны.

Путин заявлял, что на сегодня обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется, российские миротворцы обеспечивают безопасность мирных жителей.