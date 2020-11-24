В Подмосковье собрались смягчить COVID-ограничения к Новому году

Дополнительные ограничения по коронавирусу в Подмосковье вводить не планируется, напротив, власти хотят ослабить их в канун Нового года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на телеканале «Россия 1».

«Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее в Подмосковье для лиц старше 65 лет было решено принять дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.

Напомним, в сентябре главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто сообщил, что режим самоизоляции, который был введен в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции, привел к увеличению числа пациентов с заболеваниями, вызывающими патологию сосудов головного мозга и, как следствие, нарушение мозгового кровообращения.