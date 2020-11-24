Попова предсказала ежегодное возвращение коронавируса

Коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в холодное время, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Попова заявила, что «сезонность все более выраженная», в холодный период «в Северном полушарии он (коронавирус) был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии», передает ТАСС.

«Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. <...> Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года», – считает глава ведомства.

Таким образом, COVID-2019 «обретает свою сезонность, становится в линейку других сезонных вирусов», передает РИА «Новости».

По ее мнению, говорить, что вирус уйдет до весны, нельзя, однако при «жестком» противодействии ему он будет ослабевать.

Ранее Попова заявила, что вакцина не защищает от встречи с COVID-19, но поможет избежать смерти. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года.