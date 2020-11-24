ОНФ передал Иркутской области 11 тыс. тестов на выявление коронавируса

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич в рамках проекта #МыВместе передал Иркутской области тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Решение передать тесты в рамках проекта #МыВместе Иркутской области связано с тем, что регион входит в число наиболее неблагоприятных по эпидемиологической ситуации, отмечается в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Знаете, было критическое время, когда мы были на грани, тесты заканчивались, заводы не успевали и такая помощь очень нужна. Тем более что с подобными тестами мы уже работали, они достойные», – рассказала главный врач ГБУ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Юлия Плотникова.

Системы для определения коронавирусной инфекции получили два медицинских учреждения Иркутска: по 5 тыс. тестов передали Областному центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Иркутскому диагностическому центру.

«Проблема номер один сейчас у нас, как и у многих лабораторий, дефицит тест-систем и комплекты, которые поступили – своевременная помощь. Есть задача увеличение тестирования и эти тесты, конечно, очень помогут», – заявил главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков.

Тесты передал замруководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич. «Я прекрасно понимаю, что это не такая уж и большая цифра, но, тем не менее, мы это сделали. Плюс еще тысячу тестов отвезем в удаленные территории для того, чтобы там врачи могли проводить диагностику. Кроме того, достигнута договоренность с главными врачами, мы будем им помогать по мере сил и возможностей», – отметил Кастюкевич.

В рамках проекта #МыВместе оказывается всесторонняя поддержка врачам. В частности, волонтеры участвуют в перепрофилировании клиник под коронавирусные госпитали, помогают медикам в поликлиниках и колцентрах, возят врачей с работы домой и по вызовам, а также доставляют продукты и лекарства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1 457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.