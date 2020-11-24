Большинство россиян поддержали обязательное ношение масок в общественных местах

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что абсолютное большинство россиян (89%) поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Согласно материалам исследования, против введения обязательного ношения масок выступает каждый десятый опрошенный. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране большинство россиян (87%) готовы соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра в общественных местах. В то же время 12% респондентов не поддерживают эту меру, передает ТАСС.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года.