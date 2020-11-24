На поддержку региональных бюджетов выделено 80 млрд рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 80 млрд рублей на поддержку стабильности региональных бюджетов, сообщает пресс-служба кабмина.

Как сообщается на сайте правительства, 80 млрд рублей для «поддержки стабильности бюджетных систем» распределят по 39 регионам, где из-за ситуации с коронавирусом «сократились поступления в доходную часть бюджета». Мишустин пояснил, что эти средства «помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19».

Отмечается, что за год на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную помощь поручил глава российского государства Владимир Путин. При этом приоритет предписывалось уделить регионам с высокими темпами роста инвестиционных расходов. Источником финансовой поддержки стал резервный фонд правительства.

Напомним, Путин, выступая перед участниками саммита G20, сообщил, что Россия направила на минимизацию последствий распространения коронавируса 4,5% ВВП. Путин уточнил, что эти средства были направлены малым и средним предприятиям из отраслей, оказавшимся в зоне риска, банковскому сектору, региональным бюджетам, кроме того, были выделены кредиты бизнесу и увеличены государственные инвестиции.