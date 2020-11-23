Алиев проехал по трассе перешедшего Азербайджану району Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой Мехрибан Алиевой посетил перешедший под контроль Баку Агдамский район Нагорного Карабаха.

На видеозаписи, опубликованной на странице Алиевой в Instagram, азербайджанский лидер осматривает территорию. Он едет за рулем бронемашины.

«Слава флагу Азербайджана, солдату Азербайджана, народу Азербайджана!» – подписала видеокадры Алиева.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 21 ноября министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации объявил о возвращении под контроль Баку трех районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, уточнив, что Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район – до 15 ноября, Лачинский район – до 1 декабря.