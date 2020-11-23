Белорусские раскольники объявили правление Лукашенко «сатанинским»

Самопровозглашенная Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) предала анафеме президента Белоруссии Александра Лукашенко, объявив его «одержимым дьяволом».

«Силой, данной нам Богом, мы отлучаем от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хоть и носит христианское имя, принадлежит православной церкви лишь по рождению, запрещая ему приступать к Тайнам Христовым», – говорится в тексте анафемы на официальном сайте БАПЦ.

Члены раскольнической структуры назвали его режим «сатанинской властью» и призвали верующих не подчиняться ее приказам. Кроме того, в БАПЦ заявили, что он должен полностью покаяться перед «Церковью и народом», передает РИА «Новости».

Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в республике вспыхнули массовые акции протестов. Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся Конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.