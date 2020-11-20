Технологическому бизнесу Москвы одобрили выплаты на 875 млн рублей

Правительство Москвы с начала 2020 года одобрило технологическим компаниям города выплаты в виде субсидий и грантов на общую сумму порядка 875 млн рублей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина на онлайн-пресс-конференции.

«Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей», – отметила Сергунина, добавив, что город создает инфраструктуру для них, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет гранты и субсидии, передает ТАСС.

По ее словам, с начала года в целях поддержки бизнеса в сфере высоких технологий одобрены выплаты в размере порядка 875 млн рублей. Финансовой поддержкой обеспечены 225 технологических проектов. Они получили субсидии инжиниринг, на оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера и гранты на реализацию инновационных комплексных проектов.

Кроме того, Сергунина отметила выступление российской сборной на чемпионате мира Cybathlon 2020, который проходил 13-14 ноября. Российские участники взяли серебро и бронзу в двух дисциплинах, тем самым улучшив показатели по сравнению с чемпионатом 2016 года. Еще трое членов национальной команды вошли в топ-5.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT. Также президент поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса. Кроме того, глава государства провел совещание по развитию телекоммуникаций, на котором призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий». Помимо этого, президент поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20% до 3%, а ставку страховых взносов для таких компаний снизить до 7,6%, причем бессрочно.