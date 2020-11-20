Захватчик заложников в центре Тбилиси выдвинул условия Захватчик заложников в Тбилиси задержан Освобождены шесть заложников в Тбилиси 20 ноября 2020, 19:06 Текст: Алексей Дегтярев

Захвативший в заложники в Тбилиси в офисе микрофинансовой организации людей отпустил шестерых из девяти заложников, сообщил телеканал «Рустави 2». «Шесть заложников из девяти уже освобождены. В результате переговоров с захватчиком часть заложников поэтапно покинули здание», – цитирует сообщение канала РИА «Новости». В пятницу в Тбилиси неизвестный с огнестрельным оружием проник в здание микрофинансовой организации и захватил там девятерых заложников. Захватчик потребовал запретить в стране азартные игры, а также снизить банковские проценты на кредиты и доходы фармацевтических компаний

