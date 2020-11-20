Дегтярев обсудил с жителями Хабаровского края тарифы за ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в рабочей поездке по Верхнебуреинскому району распорядился заняться решением вопроса о высоких тарифах на коммунальные услуги при их низком качестве. О проблеме ему сообщили жители поселков.

Михаил Дегтярев за первые месяцы работы на посту врио губернатора посетил каждый район вверенной ему территории, раздал указания и теперь вплотную занялся контролем их исполнения. Поездка по Верхнебуреинскому району для главы региона стала поводом углубиться в проблемы жителей. В том числе, он обратил внимание на качество коммунальной инфраструктуры в поселках, основанных вдоль Байкало-Амурской магистрали во второй половине прошлого века, передает AmurMedia.ru.

Со времен основания населенных пунктов Солони, Сулук, Герби, Джамку и Амгунь котельные здесь ни разу не модернизировались. Во многих населенных пунктах отсутствуют запасные системы отопления на случай аварии. Сказывается изношенная инфраструктура не только на стабильности теплоснабжения объектов, но и на стоимости коммунальных услуг. Так быть не должно, считает глава региона.

«Надо возвращать жизнь в эти некогда процветавшие населенные пункты. Главная беда – изношенные котельные на угле и мазуте, которые фактически отапливают воздух. Люди показывают квитанции: только за тепло зимой в одно– или двухкомнатных квартирах им насчитывают от 10 до 15 тыс. рублей. Многие отдают за услуги ЖКХ чуть ли не всю зарплату или пенсию. Так быть не должно», – заявил Михаил Дегтярев.

Для решения проблемы глава края наметил два пути: ввести специальные расценки на коммунальные услуги для жителей северных районов и разработать план модернизации отопительной инфраструктуры в данных населенных пунктах.

Одним из вариантов станет установка модульных котельных. Уменьшение затрат на топливо, ремонт сетей и агрегатов в перспективе смогут обеспечить условия для снижения цен. Специальные расценки для жителей для Верхнебуреинского и Солнечного районов позволят платить значительно меньше.

Сейчас тарифамы на тепло для жителей, к примеру, Бикинского и Солнечного районов не отличаются. При том, что население северных районов пользуется услугами отопления больший период времени и потребляет больше энергии. В ближайшее время министерство финансов и комитет по ТЭК рассчитают, какие затраты понадобятся для того, чтобы жители Верхнебуреинского и Солнечного районов перестали видеть в своих квитанциях такие суммы.

Дегтярев побывал в Верхнебуреинском районе, чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела в проблемных сферах. В ходе рабочей поездки глава региона провел несколько встреч с жителями, побывал в амбулатории в Чегдомыне, где на лечении находятся 104 пациента с COVID-19. Из наиболее глобальных планов по обеспечению транспортной доступности был поднят вопрос скорейшего завершения строительства автодороги между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном. Глава региона отметил приоритетную важность этого проекта для развития региона. По каждому из вопросов, с которыми обратились как жители района, так и главы поселений, в ближайшее время Михаил Дегтярев планирует провести ряд мероприятий и совещаний, цель которых – добиться оптимизации многих процессов и наметить долгосрочный план по решению застарелых проблем.