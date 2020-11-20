Водителей предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч. По его мнению, это существенно обезопасит движение на дорогах.

«Важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем правил дорожного движения. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права. Конечно, самым большим фактором во всех ДТП является, прежде всего, превышение скорости. Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах», – заявил депутат АГН «Москва».

Васильев считает, что нарушителями нужно называть не тех, кто не платит штрафы, а кто каждый нарушает скоростной режим. Введение штрафов за превышение на 1км/ч поможет «донести до людей, что нарушать правила дорожного движения нельзя», отметил он.

Сейчас в России наказывают за превышение скорости на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч. Штраф составляет 500 рублей.

Ранее МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

В марте министр внутренних дел России Колокольцев заявил, что выступает против инициативы снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, можно даже повысить скоростной режим на отдельных участках трасс.

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