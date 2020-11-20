ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы для определения состояния водителей, сообщил начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников.

«Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение. Такие проверки должны быть внедрены», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Черников пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды понять, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе. «Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество», – сказал он.

В частности, один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. Это позволит инспектору «вычленить употреблявших из транспортного потока» и отправить их на медосвидетельствование. При этом Черников добавил, что сесть за руль полицейский таким водителям уже не позволит.

Ранее в Министерстве транспорта предложили штрафовать владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся, например, электросамокаты, по уже существующим статьям КоАП: 12.29 (от 500 до 1500 рублей) и 12.30 (от 1000 до 1500 рублей). Скорость передвижения на этих устройствах не должна будет превышать 20 км/ч.