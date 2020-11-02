Помощник Алиева объяснил, какую помощь Азербайджан получает от Турции

Турция оказывает Азербайджану моральную и политическую поддержку в ходе нынешней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, при этом Баку выступает против участия третьей стороны в войне, заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

«Турция оказывает нам поддержку на моральном, политическом, а также геополитическом уровнях», – заявил Гаджиев в интервью телеканалу al-Jazeera, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что война в Карабахе является конфликтом между Арменией и Азербайджаном. «Баку не желает участия какой-либо третьей стороны в данном конфликте», – подчеркнул Гаджиев.

По его словам, с Россией у Азербайджана хорошие добрососедские отношения. Комментируя просьбу Еревана к Москве оказать помощь в конфликте, Гаджиев отметил, что на данный момент азербайджанские войска ведут военную операцию на территориях Азербайджана, оккупированных армянскими ВС, а не на территории самой Армении.

«В то же время мы видим, что Армения пытается спровоцировать Азербайджан принять военные меры на армянской территории, мы видели, как Армения запускала баллистические ракеты», – заявил Гаджиев.

Он отметил, что Россия на данный момент занимает нейтральную позицию в отношении сторон конфликта.

В воскресенье глава МИД Турции прибыл с визитом в Азербайджан, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ближайшем будущем министр обороны Турции Хулуси Акар посетит Азербайджан. Он также рассказал, что многие его коллеги уже находятся в Баку, в скором времени ожидается прибытие других официальных лиц.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.