Стартовал второй этап строительства «Силы Сибири»

Газпром начал второй этап строительства газопровода «Сила Сибири», сообщила корпоративная газета «Газпром инвеста».

«В сентябре на востоке нашей страны начался второй этап строительства газопровода «Сила Сибири» на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения», – передает сообщение РИА «Новости».

«В настоящее время подрядные организации перешли в стадию реализации строительно-монтажных работ. Ведется перебазировка техники, начата сварка на трубосварочных базах и обустройство временных жилых городков. Мобилизовано около двух тысяч специалистов и более тысячи единиц техники», – отмечается в статье.

Также проводится основной комплекс работ на линейной части газопровода. На сегодняшний день сварено и уложено более 10 километров, работы идут с опережением графика.

Газпром увеличил в октябре 2020 года поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 16,9% относительно показателя сентября этого года – до 14 млн кубометров.

Напомним, в декабре 2019 года был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.