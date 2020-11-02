В Сети посчитали донаты Соболь в ходе предвыборной кампании

За восемь месяцев предвыборной кампании юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь по продвижению в Госдуму ей удалось собрать лишь 60 тыс. рублей пожертвований: суммы ежемесячных донатов соратнице Алексея Навального не превышали размер пособия по безработице.

Донаты Соболь изучили авторы блога «Фонд бабла с коррупцией». На предвыборном сайте Соболь были опубликованы три номера криптокошельков для сбора пожертвований: Bitcoin-кошелек, Litecoin-кошелек, Ethereum-кошелек.

С марта 2020 года, когда соратница Навального заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборы в Госдуму, на ее Bitcoin-кошелек поступило всего шесть пожертвований на общую сумму 0,04592051 BTC. Суммарная сумма пожертвований, полученных в криптовалюте на предвыборную кампанию Соболь, составила 42 тыс. рублей.

На Ethereum-кошелек за этот же же промежуток времени поступило всего одно пожертвование на сумму 0.60957025 ETH (17 тыс. рублей). А сумма пожертвований на Litecoin-кошельке Соболь оказалась и вовсе ничтожной.

Таким образом, за восемь месяцев после объявления об участии в выборах Соболь собрала всего 60 тыс. рублей на свои криптокошельки. Ежемесячно ей в среднем переводили по 7,5 тыс. рублей, что, например, значительно ниже пособия по безработице, установленного в РФ с апреля 2020 года.

Авторы блога утверждают, что это доказывает непопулярность Соболь среди избирателей.

«Это демонстрирует низкий уровень популярности Л. Соболь у народа, а также неготовность избирателей оказывать ей финансовую поддержку. Кроме того, это может негативно сказаться на политической деятельности Соболь в будущем», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соболь, которая недавно заявила о своем выдвижении на выборы в Госдуму от ЦАО Москвы, начала «предвыборную кампанию» с нарушения законодательства.