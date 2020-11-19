Член ОП назвала необходимые для защиты несовершеннолетних от кибербуллинга меры

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19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 22:03  |  vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане REUTERS/Omar Sobhani
Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
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Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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17:21

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Член ОП назвала необходимые для защиты несовершеннолетних от кибербуллинга меры

       19 ноября 2020, 20:30
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Для борьбы с буллингом в Сети следует применять комплексные меры как в системе образования, так и в администрировании социальных сетей, заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты и автор законопроекта по борьбе с кибербуллингом в отношении несовершеннолетних Екатерина Мизулина.

    Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, исполнительным директором которого является Екатерина Мизулина, направил в Совет Федерации проект закона, который затрагивает проблему травли несовершеннолетних в Сети. Соответствующие статьи предлагается включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс.

    «С 2018 года мы получили на наши горячие линии Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям 18 671 обращение от родителей в связи с тем, что их дети подверглись травле или иным видам буллинга в Интернете. Из последних громких ситуаций, которые были в СМИ, я могу привести в пример апрельскую историю мальчика из города Усть-Кут Иркутской области, который заболел COVID-19, за что его и его семью начали травить чуть ли не всем городом», – говорит Мизулина.

    Она отмечает, что, например, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко также регулярно подвергается буллингу в Сети. На своем первом в жизни публичном интервью 7-летний мальчик даже обратился в Владимиру Путину с просьбой издать закон, чтобы никто не мог писать гадости «без разрешения родителей».

    «Таких случаев, на самом деле, очень много. Причем как применительно к детям, так и ко взрослым. И, безусловно, это проблема не только российская, а общемировая. В числе лидеров по данной проблеме России нет, но находятся такие страны, как Индия, США, Бельгия, Великобритания. И, к сожалению, в последнее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда такие факты травли, издевательств, преследований и жесткого буллинга посредством сети Интернет приводят либо к тяжким последствиям для здоровья ребенка, либо к суициду. Это настораживает и беспокоит не только нас, но и родителей», – рассказывает собеседник.

    Для того, чтобы в будущем закон работал, следует подключить к данному проекту большое количество различных структур, полагает член ОП. Она подчеркивает, что реализацию проекта следует вынести на широкое обсуждение, чтобы понять, как комплексно воздействовать на данную проблему.

    «Одними законодательными изменениями мы здесь не поборем эту ситуацию, нужны и профилактические меры. Например, введение уроков «безопасного Интернета» в общеобразовательную программу школ, необходимо подключать к этой работе социальные сети и администрацию социальных сетей для того, чтобы они последовательно занимались модерацией подобного контента», – объясняет Мизулина.

    Эксперт обращает внимание на то, что российские социальные сети, такие как «ВКонтакте» и «Одноклассники» начинают разрабатывать механизмы, внедрять новые функции по борьбе с такого рода контентом. Но, к сожалению, иностранные социальные сети пока бездействуют в этом направлении и не реагируют на те жалобы на кибербуллинг, которые к ним поступают от пользователей.

    «То, как сейчас работает механизм, он, к сожалению, не позволяет защитить в полной мере ни детей в Интернете, ни взрослых. Большинство граждан сталкиваются с ситуацией, когда они не могут получить защиту ни от правоохранительных органов, ни от социальных сетей, ни от судебной системы России. Это, конечно, тревожный звонок, который говорит о том, что необходимо дополнительное регулирование этой сферы, изучать ситуацию и вносить какие-то предложения по корректировке законодательства», – убеждена собеседник.

    В сентябре генеральный директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин, руководитель департамента ЦИСМ Анастасия Ковалева и клинический психолог Марина Гудзенко обсудили способы защиты ребенка от травли в школе и кибербкллинга. По их словам, в первую очередь в этом своим детям должны помогать опекуны.


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