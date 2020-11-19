Экс-губернатора Меня привезли в суд в наручниках и посадили в клетку

Экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня полиция привезла в суд в наручниках и посадила в клетку, хотя следствие не запрашивало для чиновника заключение под стражу, сообщили в Басманном суде Москвы.

Сейчас он сидит в запертой клетке. Между тем чаще всего обвиняемых и подозреваемых, для которых не просят заключение под стражу, сажают без наручников за стол рядом с адвокатами, передает РИА «Новости».

Следствие не стало запрашивать для чиновника заключение под стражу и даже домашний арест, ограничившись одной из мягких мер – «запрет определенных действий». Обычно он заключается в запрете выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не делал представление Федеральному собранию о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты (СП) Михаила Меня.

Напомним, в среду генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона.

Сам Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России. Позднее стало известно, что его задержали.

Меню предъявили обвинение по уголовному делу о хищениях из бюджета.