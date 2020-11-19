Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа

Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, следует из сообщения Американской кардиологической ассоциации.

В ходе метаанализа ученые изучили данные более чем 237 тыс. человек и пришли к выводу, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вакцинированных от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми, кто не получил прививку, передает РИА «Новости».

Кроме того, на 28% снижался и риск смерти от других болезней, при этом вакцинированные от гриппа имели на 13% меньший риск столкнуться с проблемами с сердцем.

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