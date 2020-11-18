США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии

США ввели санкции против девяти граждан Ирана, а также иранской, турецкой и германской организации, сообщает американский минфин.

«Сегодня Офис контроля за иностранным активами министерства финансов США предпринял действия против ключевой сети поддержки верховного лидера Ирана, Мостазафанского фонда исламской революции, огромного конгломерата из примерно 160 холдингов в ключевых секторах иранской экономики», – приводит РИА «Новости» сообщение американского минфина.

По мнению минфина, фонд является «якобы благотворительной организацией», однако его холдинги «экспроприированы у иранского народа и используются верховным лидером Али Хаменеи для обогащения своего офиса, вознаграждения его политических союзников и преследования врагов режима».

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа в координации с Израилем и рядом арабских государств Персидского залива якобы готовят большой пакет санкций против Ирана.