Росгидромет спрогнозировал «метеокачели» в ближайшие дни

Ряд российских регионов в ближайшее время ждут «метеокачели», сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Метеокачели» начнутся с 18–19 ноября, но закончатся достаточно быстро. Варакин пояснил, что приближается «очень глубокий и мощный Скандинавский циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами». В связи с этим ожидаются дожди, температура поднимется до восьми-девяти градусов, передает ТАСС.

Как сообщили в Росгидромете, «это касается Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, юга Карелии». Кроме того, влияние циклона почувствуют Новгородская область и северо-запад Тверской, где тоже ожидается повышение температуры. В Москву и Подмосковье «метеокачели» принесут небольшие осадки, облачность.

Напомним, центр погоды «Фобос» сообщил, что в ночь на четверг в центральную часть России и в Москву придут ледяные дожди. Зона ледяного дождя может затронуть Смоленскую область и отдельные районы Тверской, Ярославской, Калужской, Московской областей. Утром в четверг это явление смогут увидеть в Вологодской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Нижегородской и Кировской областях.

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