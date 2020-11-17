Москвичей предупредили о ледяном дожде

В ночь на четверг в центральную часть России и в Москву придут ледяные дожди, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на 19 ноября на высотах температура воздуха станет слабоположительной, от плюс 0,2 до 2, а у земли потепление будет отставать, сказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».

«В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после – в ледяной и переохлажденный дождь... В Подмосковье ледяной дождь начнется 18 ноября вечером, после 20.00. Первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы, а после полуночи, в период с 00.00 до 06.00, ледяной дождь пройдет уже по всему столичному региону и самой Москве. На дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередач вероятны отложения льда толщиной 0,5-1,5 миллиметра», – заявил ученый.

Он добавил, что зона ледяного дождя может затронуть Смоленскую область и отдельные районы Тверской, Ярославской, Калужской, Московской областей. Утром в четверг это явление смогут увидеть в Вологодской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Нижегородской и Кировской областях.