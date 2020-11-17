В КНР сочли героическим поступок спасшего китаянку британского консула

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал героическим поступок генерального консула Великобритании, который спас тонущую девушку в китайском городе Чунцине.

«Это очень хорошее событие. Я видел это видео, героическое поведение британского генконсула заслуживает нашего восхищения», – цитирует РИА «Новости» Лицзяня.

Генконсул Великобритании в Чунцине Стивен Эллисон стал героем соцсетей после того, как в субботу спас тонувшую в реке студентку. В китайских СМИ и соцсетях на этой неделе активно распространяется видеоролик, на котором видно, как девушка внезапно поскользнулась на камнях и упала в реку, она начала тонуть, вокруг поднялась паника, но из всех, кто находился на берегу, прыгнуть за девушкой решился только иностранец.

Он быстро подплыл к тонувшей, после чего с берега в воду бросили спасательный круг. Через несколько минут при помощи находившихся на берегу людей девушку удалось вытащить из воды, вскоре после этого она пришла в сознание. Иностранцем оказался 61-летний новый британский генконсул в Чунцине.

Британское посольство в Китае написало в Twitter, что «безмерно гордится» Эллисоном, который прыгнул в реку, чтобы спасти тонущую студентку.

Вместе с позитивными комментариями в адрес британского генконсула, который не раздумывая прыгнул в воду, при этом успев снять только обувь, в социальных сетях появилось и немало критики в адрес всех остальных, кто стоял на берегу, снимал видео и даже не попытался помочь девушке.

В Китае многие не помогают тем, кто оказывается в беде, только потому что опасаются дальнейших неприятностей. Например, в 2014 году мужчина в южной китайской провинции Гуандун помог пожилому человеку, но «пострадавший» позже его обвинил в том, что именно оказавший помощь мужчина его толкнул и сбил с ног. Позже мужчина покончил с собой, получив требования по компенсации.

Ранее президент Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 10-летнюю курскую школьницу Катю Немцову, которая утонула, пытаясь спасти провалившуюся под лед подругу.