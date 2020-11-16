Жителя Ингушетии застрелили из-за кровной мести

В Ингушетии неизвестные расстреляли местного жителя, по предварительным данным, мотивом убийства могла стать кровная месть, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник утром в городе Сунжа. В результате стрельбы мужчина скончался на месте, а нападавшие скрылись на автомобиле ВАЗ-2114, передает «360».

По предварительной версии, мотивом преступления могла стать кровная месть родственников представителя семейства, который погиб в конце декабря во время конфликта между двумя тейпами из-за земельного спора.

Отмечается, что погибший в прошлом работал наркополицейским, а его брат ранее работал в ГУ МЧС по региону.

В июне неизвестные застрелили жителя ингушского селения Экажево в его автомобиле. За неделю до этого у села Яндаре на автодороге «Кавказ» неизвестный открыл огонь по местному жителю.