В Москве потушили пожар в «Доме нефтяников»

Пожар в историческом «Доме нефтяников» на Большой Дорогомиловской улице в Москве ликвидирован, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«В 18.54 пожар ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены порядка десяти человек. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар удалось локализовать на площади 50 кв. метров», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на Большой Дорогомиловской, 4 горит дом постройки 1955 года, созданный архитектором И. А. Французом. Уточнялось, что горел строительный мусор и стройматериалы. Огонь распространялся по кровле здания.