Путин предложил создать механизм реализации общественно-значимых проектов Путин заявил о важности социальной и демографической политики Путин создал организацию «Ассамблея народов России» 13 ноября 2020, 15:13 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», – говорится в указе. Ранее Путин предложил правительству, Агентству стратегических инициатив и корпорации ВЭБ.РФ создать механизм реализации общественно значимых проектов граждан.

