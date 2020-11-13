Глава ВАДА назвал допинговый кризис в России «величайшим скандалом» в спорте

Допинговый кризис в России стал величайшим скандалом в истории спорта, заявил президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.

Он считает, что решение, принятое ВАДА в 2019 году «было верным». Банька обещал «сделать все для борьбы с допингом, защиты интересов чистых спортсменов и усиления антидопинговой работы». По его словам, в «тесном сотрудничестве с государствами и спортивными властями» ВАДА должно стать «крепче и сильнее», передает ТАСС.

Сейчас судьба российского спорта зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу РУСАДА. Если CAS примет сторону ВАДА, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на международных соревнованиях под флагом России. Банька сказал, что ВАДА «удовлетворено тем, как оно было представлено на заседании CAS». Он заявил: «Считаю, что мы действовали и продолжаем действовать эффективно по этому сложному вопросу».

Напомним, исполнительный комитет ВАДА лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. Не добившись соглашения в споре с РУСАДА, дело отправили в Спортивный арбитраж.

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