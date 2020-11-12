«Алмаз-Антей» опроверг заявления прокуратуры Нидерландов по делу MH17 Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок Минкультуры разработало проект о бесплатном втором высшем образовании 12 ноября 2020, 17:52 Текст: Алексей Дегтярев

В России разработали проект закона, позволяющий получить второе высшее образование на некоторых творческих специальностях на конкурсной основе бесплатно, об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Для отбора творческих вузов в программе разработаны специальные критерии, внесены изменения в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, сказала Любимова, передает РИА «Новости». «Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы», – пояснила она. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности.

